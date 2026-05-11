Тюменским дачникам не советуют подходить к агрессивным диким хомякам

Дачники Тюменской области уже который год жалуются на агресивных диких хомяков, которые атакуют и людей, и кошек, и собак. Речь идет о карбышах. Они действительно очень агрессивны, рычат, щелкают зубами, раздувают щечки и первыми нападают, когда чувствуют опасность. Самая главная опасность этого ночного зверка заключается в его прожорливости. Он способен уничтожить весь урожай на участке.

Специалисты тюменского филиала Россельхозцентра рассказывают, что карбыш переносит разные инфекции: бешенство, токсоплазмоз, сальмонеллез. Заразиться можно при укусе, через слюну.

Поэтому при встрече с диким хомяком не нужно его ловить руками или замахиваться палкой. Избавиться от зверька можно если залить норы водой. При этом стоит закрыть все выходы, а их может быть до десяти. Если это не поможет, тогда в помощь идут хомяколовки, или специальные зерноприманки, пишет tmn.aif.ru.