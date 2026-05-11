Летняя погода вернется в Тюменскую область 15 мая

Непогода третий день испытывает терпение жителей Тюменской области. Резкое похолодание и ночные заморозки, ураганный ветер ворвались в регион после обеда 9 мая. Рассказываем, когда придет летнее тепло.

Уже во вторник, 12 мая, в регионе днем потеплеет до +15 градусов. Ожидается переменная облачность, будет дуть западный, северо-западный ветер 7-12 метров в секунду, в отдельных районах порывы будут достигать до 17 метров в секунду.

В среду, 13 мая ожидается пасмурная погода, но воздух днем прогреется до +18 градусов. Вечером тоже комфортная температура +13...+17 градусов, ветер сменится на юго-восточный, умеренный.

В четверг, 14 мая, пройдет небольшой дождь. Ветер сменится на теплый южный и будет умеренным. Днем воздух прогреется до +18 градусов, вечером около +17 градусов.

В пятницу, 15 мая, в регион вернется летняя жара. Несмотря на пасмурную погоду, столбики термометров поднимутся до +27 градусов. Вечером тоже жарко: +23...24 градусов. Ветер сменится на юго-западный и будет слабым.