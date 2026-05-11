Война за урожай: какие химикаты на даче могут привести к штрафу

Дачники привыкли считать свой участок маленькой крепостью, где приходится держать оборону в войне за урожай — оберегать растения от вредителей и болезней. Но не все средства защиты одинаково полезны: некоторые не просто опасны, а могут обернуться привлечением к ответственности.

О том, какие химикаты использовать нельзя, за что могут оштрафовать и как не нарушить закон, рассказал Кирилл Фуртаев, заместитель руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области.

Главное правило простое: применять пестициды и агрохимикаты можно лишь те, что официально разрешены для личных подсобных хозяйств. Полный перечень таких средств содержится в Реестре пестицидов и агрохимикатов, зарегистрированных и разрешённых к применению на территории РФ. Ознакомиться с ним можно на сайте Министерства сельского хозяйства (http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-pestitsidy).

Игнорирование этого правила чревато серьёзными последствиями. Если дачник использует запрещённые вещества, превышает нормы расхода или нарушает регламент применения, ему грозит административная ответственность по статье 8.6 КоАП РФ — за порчу земель из-за неправильного обращения с химикатами.

Размеры штрафов впечатляют:

- для обычных граждан — от 3 до 5 тысяч рублей;

- для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей;

- для индивидуальных предпринимателей — от 20 до 40 тысяч рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток;

- для юридических лиц — от 40 до 80 тысяч рублей либо аналогичное приостановление деятельности.

Но это ещё не всё. Если нарушение привело к причинению вреда здоровью людей или окружающей среде — например, загрязнению водоёмов, почвы или воздуха, — последствия становятся куда серьёзнее. А если из-за халатности пострадал человек или даже наступила смерть по неосторожности, наступает уголовная ответственность по статье 254 УК РФ. Максимальное наказание в таком случае — лишение свободы на срок до 5 лет.

– Многие не задумываются о последствиях, когда берут в руки очередную бутылочку с химикатом, — отмечает Кирилл Фуртаев. — Но важно помнить: безопасность начинается с соблюдения правил. Лучше потратить время на изучение реестра и инструкций, чем потом разбираться со штрафами или ещё более тяжёлыми последствиями.

Так что прежде чем спасать урожай любой ценой, стоит убедиться: средство не просто обещает быстрый эффект, но и разрешено к применению. В конце концов, победа над вредителями не должна оборачиваться поражением в борьбе за собственное благополучие и законность.