НовостиПроисшествия11 мая 2026 8:48

Тюменец потерял банковскую карту, а потом с нее несколько раз списали деньги

За кражу денег с банковской карты задержан тюменец
Нина БАРИНОВА
Тюменец нашел карту на улице и отправился с ней по магазинам

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В полицию Тюмени обратился местный житель 1998 года рождения. Мужчина рассказал, что где-то на улице выронил банковскую карту. Спустя некоторое время он заметил, что с нее списали разными транзакциями около двух тысяч рублей.

По данным УМВД по Тюменской области, сотрудники угрозыска по видеокамерам, установленным в магазинах, откуда происходили списания денег, установили личность воришки. Им оказался 50-летний ранее не судимый тюменец. Полицейским мужчина рассказал, что нашел карту на улице и отправился с ней по магазинам. Деньги тратил на покупки продуктов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».