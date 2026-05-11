Тюменцам рассказали, как заработать на накопительных счетах

Аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова рассказала тюменцам, как можно заработать на накопительных счетах.

Очередное снижение ключевой ставки привело к тому, что проценты по накопительным счетам значительно снизились. Так, в апреле 20 крупнейших российских банков понизили на вклады проценты до 14,23 % годовых. Средние ставки по депозитам вообще опустились ниже 14 % годовых. Даже при таких условиях заработать на накопительных счетах можно, считает эксперт. Для этого не следует часто снимать деньги.

- Если разместить средства на накопительном счете от любой суммы под 15–16 процентов годовых с учетом надбавок как за «новые деньги», так и за совершение покупок по карте не ниже, чем на определенную сумму, то это выгодно – объясняет Наталья Мильчакова.

Эксперт поделилась ожиданиями, что при ключевой ставке в пределах 11–12% годовых к концу 2026 года ставки по вкладам в крупнейших банках снизятся до 8,5–11% годовых, а по накопительным счетам будут на 0,8–1 процентного пункта выше с учетом надбавок, пишет «Тюменская линия».