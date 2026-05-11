Тюменцам рассказали, как защитить глаза и кожу от майского солнца

После зимы кожа практически лишена защитного меланина и крайне уязвима. А именно весной солнце излучает большое количество ультрафиолета. Даже при температуре воздуха +10 градусов, UVA-лучи глубоко проникают в глубокие слои кожи, разрушают коллаген, что поможет вызывать преждевоеменное старение.

Врач дерматовенеролог Областного кожно-венерологического диспансера Анастасия Михайлова дала несколько советов, как защитить глаза и кожу от вредного излучения.

Во-первых, не стоит даже в мае при жаркой погоде оголять тело. Лучше всего носить светлую одежду с длинными рукавами и брюки. На голову надевать головной убор с козырьком или шляпу с широкими полями. Обязательно пользоваться солнцезащитным кремом.

Коже лица ежедневно в теплое время года необходимы солнцезащитные средства широкого спектра действия с фактором защиты не ниже тридцати. Если же вы у морского побережья или воды, то здесь фактор защиты должен быть уже 50.

- Крем нужно обновлять каждые два часа и наносить в достаточном количестве на зоны лица и шеи. На кожу рук крем нужно наносить после каждого мытья, - отмечает врач-дерматолог, основатель клиники косметологии и обучающего центра Анна Анелок.

Ультрафиолет способен повреждать сетчатку и хрусталик глаза, а значит важно использовать качественные очки с маркировкой UV400 и носить широкополые головные уборы. Дерматолог Анастасия Михайлова отмечает, что если солнцезащитные очки не имеют маркировку о УФ-фильтрах, то они могут быть опасны, так как темные линзы расширяют зрачок, позволяя больше УФ-лучей проникать в глаза.

Вообще, в самый пик солнечной активности лучше оставаться в тени, добавляет «Тюменская область сегодня».