На улице Челюскинцев в Тюмени патруль ДПС задержал колонну из пяти убитых авто

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Молодые люди на очень старых отечественных автомобилях с торчащими из окон флагами российского триколора мчались по улице Челюскинцев, 1 в Тюмени. Удалых патриотов заметили сотрудники ДПС и остановили их. Выяснилось, что из пяти водителей водительское удостоверение есть только у одного.

- При проверке документов выяснилось, что у 4-х водителей 18-ти и 19-лет, нет права управления транспортным средством. 19-летний водитель ехал на «ВАЗ-2110» с подложными государственными регистрационными знаками и незаконной тонировкой на стеклах, – рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.

Нарушителей привлекли к административной ответственности за езду без водительского удостоверения, незаконную тонировку, а водителя «ВАЗ-2110» за управление автомобилем с заведомо подложными госзнаками. Автомобили молодых людей отправлены на штрафстоянку.