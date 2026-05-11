Никотин берёт мозг в заложники: почему сложно бросить курить

Те, кто курит давно, чаще сталкиваются с расстройствами сна Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

«Бросить курить легко. Я сам бросал раз двести» – иронично замечал Марк Твен. И правда: миллионы людей раз за разом пытаются расстаться с сигаретой, но далеко не всем это удаётся с первого (и даже с десятого) раза.

Почему же человек, прекрасно знающий про одышку, утренний кашель, стойкий запах табака и немалые траты на пачки, снова и снова тянется к сигарете? На этот вопрос изданию «Комсомольская правда – Тюмень» ответила медицинский психолог тюменской поликлиники № 5 Ольга Деменко.

По словам специалиста, всё дело в коварстве так называемой «вредной привычки». Многие искренне верят: сигарета помогает справиться со стрессом. Увы, это всего лишь иллюзия.

Механизм довольно прост: никотин ловко имитирует действие естественных нейромедиаторов и вызывает кратковременный выброс дофамина — гормона радости. Мозг быстро привыкает к такой искусственной стимуляции и постепенно перестаёт вырабатывать дофамин самостоятельно. В итоге курильщик уже не может чувствовать себя нормально без очередной дозы никотина. Сигарета становится своеобразным «тоником», без которого сложно достичь того уровня спокойствия и сосредоточенности, который у некурящего человека — в норме.

Со временем цена такой зависимости растёт. Те, кто курит давно, чаще сталкиваются с расстройствами сна, повышенной раздражительностью, проблемами с памятью и концентрацией внимания.

Но есть и хорошие новости: организм умеет восстанавливаться. Уже через двое суток после последней сигареты начинают возвращаться обоняние и вкус. Спустя год риск сердечного приступа снижается вдвое. Психиатры отмечают: привычка формируется в среднем за 21 день — примерно столько же времени может потребоваться, чтобы от неё избавиться.

Так что же мы получаем от курения? Кашель по утрам, неприятный запах, траты денег и времени. Где здесь хоть один плюс? Их просто нет. Так ради чего продолжать?

Ольга Деменко напомнила, что с 4 по 10 мая проходит Неделя здорового долголетия по версии Минздрава РФ. Она предложила использовать этот момент, чтобы, наконец, бросить курить — и помочь сделать этот шаг своим близким.