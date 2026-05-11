В тюменском селе Кулига двое подростков выпали из люльки мотоцикла и получили травмы

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали две подростков.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

По данным ведомства, ДТП произошло 9 мая в селе Кулига Тюменского района. По предварительным данным, 12 и 14-летние дети ехали в люльке мотоцикла. Водитель не справился с управлением, мотоцикл опрокинулся, подростки выпали и получили травмы. Водитель скрылся с места ДТП. Его личность в настоящее время устанавливается.

Как и где дети сели на мотоцикл и откуда они знают водителя выясняется.