Тюменцам рассказали, как защитить себя от клещей

На начало мая 2026 года в больницы и поликлиники по поводу присасывания клещей обратились 2547 жителей Тюменской области, из них 642 - дети до 17 лет. Уже зарегистрировано два случая заболевания клещевым боррелиозом и один случай заболевания клещевым энцефалитом. Несмотря на то, что на сегодня акарицидная обработка проведена на территории более 2000 га, люди продолжают становиться жертвами кровососов.

Клещи – переносчики не только клещевого энцефалита и клещевых боррелиозов (болезнь Лайма), но и крымской геморрагической лихорадки, других инфекций. При этом клещевой вирусный энцефалит – наиболее опасная болезнь из перечисленных. В 25–30% случаев это заболевание смертельно. Вирус от клеща передается в первые же минуты после присасывания, а заболевание начинается остро. Оно сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры до 38–39 градусов, тошнотой, рвотой. Болят мышцы, особенно в области шеи и плеч, грудного и поясничного отдела спины, конечностей.

В региональном Роспотребнадзоре рассказали, как защитить себя от клещей. Эти паразиты распространены практически на всей территории России, но больше предпочитают хвойно-лиственные леса. Они не брезгуют и городскими парками, дачными участками, их можно поймать на кладбищах. Клещи обычно всегда прячутся в траве, реже в кустарниках. Они никогда не заползают на деревья. На человека кровососы нападают так: прицепившись к одежде, ползут вверх, пока не найдут подходящее «укромное местечко» на коже, где он и присасывается. На это у клеща уходит всего 30 минут. Поэтому при посещении леса, осматривайте себя каждые 15–20 минут.

При посещении леса, парка следует одеваться так, чтобы затруднить заползание клещей под одежду и было легче их увидеть на одежде. Лучший выбор – светлая однотонная одежда. При этом воротник и манжеты рукавов должны плотно прилегать к коже, а верхнюю часть одежды нужно заправить в брюки, брюки – в сапоги или носки с плотной резинкой, на голову лучше надеть капюшон, если его нет – заправить волосы под косынку или шапку.

Во время загородной поездки используйте репелленты против комаров и клещей. Эффективность защитной одежды многократно увеличивается при ее обработке специальными химическими аэрозольными средствами – акарицидными, репеллентными или акарицидно-репеллентными . Помните, что эти средства никогда нельзя наносить на кожу, внимательно читайте инструкции к таким средствам.