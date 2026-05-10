Аптекарь предупреждает тюменцев о риске покупки БАДов на маркетплейсах

Аптекари против покупки БАДов на маркетплейсах Фото: "КП" Архив.

Заведующая сетью аптек «Фармабазис» Нина Владимировна из Тюмени предупредила о риске покупки БАДов на маркетплейсах. Это решение повышает риск самолечения. Женщина выступает против свободной продажи безрецептурных лекарств и биологически активных добавок (БАДов) на маркетплейсах.

По ее мнению, доступность БАДов на онлайнплощадках может нанести вред здоровью. К примеру, пациент с гипертонией по совету знакомых покупает БАД с компонентом, повышающим давление.

Нина Владимировна говорит, что провизоры и фармацевты в аптеках всегда подберут нужную дозу лекарства, расскажут о побочных эффектах и предложат более дешевый аналог.

Кроме того, в качестве еще одного аргумента она назвала регулярные проверки и лицензирование аптек, в то время как на маркетплейсе такого не наблюдается, пишет «Тюменская область сегодня».