Акция «Ночь музеев» в Ялуторовске пройдет с размахом

Фото: Ялуторовский музейный комплекс

Всероссийская акция «Ночь музеев» с темой «Родное» 16 мая раскроет город с неожиданной стороны. Гостей с 18 часов и до получночи ждут четыре музейные площадки, где организуют выставки, концерты, мастерклассы и интерактивы.

Первым двери откроет Краеведческий музей, где акцию откроет сольный народный танец «Шалочка» в исполнении Златы Антясовой. Сразу посел посетителям предложат сыграть в традиционные игры народов России.

На выставке «Ялуторовск советский» гостям представят подлинные предметы быта и раскроют роль знаковых предприятий города в годы СССР. Вечером на концерте «Родные голоса» все вместе можно исполнить песни военных лет.

Специальная программа - театрализованная экскурсия «Хозяйкою дом стоит» с чашкой кофе по рецепту Матвея МуравьеваАпостола и салонный вечер «Музыка и декабристы» привлечет изысканных ялуторовчан. В кофейном салоне они под звуки скрипки прослушают стихи метсных поэтов.

В Музее «Торговые ряды» комплексный билет позволит посетить выставки: «Посуда со вкусом», «Усердием и капиталом купеческим», «Ялуторовск: от острога до города» и другие. Здесь же будет и музыка на фарфоре и виниле.

На мастер-классе «Пряничные традиции» можно создать расписной пряник или попробовать себя в роли шоколатье в рамках «Сладких историй уездного города». Также можно расписать глиняную свистульку. Посетителям прредложат и экскурсию «Уездный город» и спектакль «Евгений Онегин».

Музей «Дом природы» приглашает на выставки о животном и растительном мире Ялуторовского района и презентацию нового проекта «За природу». Здесь же пройдет мастер-класс по созданию композиций из сухоцветов и интерактивное мероприятие «Стиль жизни».

Историко-мемориальный музей представит выставки «Сибирский мещанский интерьер» и «Декабрист И. Д. Якушкин. Ученый, просветитель, человек». А еще на «Федосьиных вечерках» гости поиграют в старинные игры, освоят техники плетения и попробуют создать традиционный русский пояс, пишет «Тюменская линия».