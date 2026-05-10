Тюменская пенсионерка после онкологии живет полной жизнью и даже рыбачит

Тюменка совершает утреннюю пробежку и любит рыбачить на рассвете Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

У тюменской пенсионерки на плановом осмотре по месту жительства обнаружили новообразование молочной железы на ранней стадии. Лечение женщина продолжила в Медицинском городе. Ей провели органосохраняющую операцию, а затем началось восстановление.

Врач физической и реабилитационной медицины Эсмира Хан провела курс лечебной физкультуры для 68-летней тюменки. Уже через несколько месяцев эта пациентка вернулась к тому, что любит больше всего. В свои годы тюменка совершает утреннюю пробежку и любит рыбачить на рассвете. Сегодня женщина чувствует себя хорошо, полна энергии и с благодарностью относится к каждому новому дню.

Эсмира Хан отмечает, что победить онкологию пенсионерке помог активный образ жизни, своевременное обращение за помощью и ранняя диагностика.

- Это три кита, на которых строится возможность не только победить болезнь, но и сохранить радость движения, любовь к миру и веру в себя на долгие годы, добавила доктор.

Тюменцам она рекомендует регулярно наблюдается у специалистов по месту жительства и не позволять страху управлять своей жизнью, пишет «Мегатюмень».