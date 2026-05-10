Хорус, Скор и Медея спасут плодовые деревья дачников от грибка

Недавно к специалистам тюменского Россельхозцентра обратились садоводы, которые обнаружили на коре лиственных плодовых культур выпуклые наросты, окрашенные от розового до оранжевого цвета. Агроном тюменского Россельхозцентра Иван Григорьев, рассказывает, что это за образования и как с ними бороться.

Шарики, на стволах растений - это скопления мицелия грибка. Такое заболевание называется нектриевый некроз. Распространение чаще всего происходит посредством конидий, которые разносятся каплями дождя. Инфекцию могут распространять и насекомые.

При обнаружении таких наростов необходимо принять срочные меры: поражённые ветви нужно срезать и сжечь. Если количество грибка невелико, то можно зачистить поражённые участки с последующим замазыванием их садовым варом. В садовый вар рекомендую добавить либо медный купорос, либо Фитоспорин. Кроме того, нужно провести обработку такими препаратами, как Хорус, Скор, Медея или Бордоская жидкость. Опрыскивание желательно провести по «зелёному конусу», то есть в период раскрывания почек. Если болезнь поразила центральный проводник или основной ствол, удалите всё дерево.