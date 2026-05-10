Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 мая 2026 7:48

В цыганском поселении тюменские приставы арестовали за долги 10 автомобилей

Тюменские приставы за долги арестовали 10 автомобилей в цыганском поселении
Нина БАРИНОВА
Фото: УФССП по Тюменской области

Фото: УФССП по Тюменской области

Судебные приставы вместе с сотрудниками Росгвардии, полиции и Госавтоинспекции наведались на улице Избышева в Тюмени. Данная территория известна горожанам как цыганский поселок. Жильцы домов на этой улицы задолжали за услуги ЖКХ и штрафы на нарушения ПДД на 630 тысяч рублей.

Сперва должники, завидя делегацию в формах, категорически отказались оплачивать долго. Но когда приставы арестовали 10 автомобилей, деньги тюменцы тут же находили.

- В течение рейда за штрафы было подвержено аресту 7 машин, за которые нарушители оплатили 316 тысяч рублей и 3 машины – за долги по ЖКХ – заплатили 314 тысяч рублей. Всего 630 тысяч рублей. Проведение таких рейдов направлено, прежде всего, на повышение эффективности принудительного исполнения требований о взыскании денежных сумм с так называемых «забывчивых должников», - рассказали в УФССП по Тюменской области.