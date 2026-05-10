Эксперт объяснил тюменцам, как получить скидку при покупке жилья

Перед сделкой покупателю следует посетить управляющую компанию и лично пообщаться с жильцами

После покупки квартиры с хорошим ремонтом жильцы потом сталкиваются с различными дефектами или проблемами с инженерными системами в виде замыкания проводки или протечек воды. Эксперты Финансового университета при Правительстве РФ объяснили что важно сделать до сделки и как получить скидку при покупке жилья.

Профессор Надежда Капустина советует провести профессиональную оценку технического состояния квартиры. Она поможет выявить дефекты инженерных коммуникаций, что станет весомым основанием для корректировки цены. На стоимость жилья могут повлиять юридические нюансы, в виде прописанных детей или долгая продажа на рынке.

- Личные беседы с соседями по лестничной клетке позволят составить представление об атмосфере дома, узнать о потенциальных конфликтных личностях, шумных жильцах или случаях асоциального поведения, - говорит доцент Дмитрий Морковкин.

Переговоры о покупке будут успешными лишь тогда, когда покупатель опирается на факты, отметили в tmn.aif.ru.