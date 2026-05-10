Жители Тюмени требуют от власти продлить работу общественного транспорта после 21 часа

Общественный транспорт в Тюмени после 21:00 почти не движется. Если автобусы большой вместимости как №25, 30 и прочие еще можно увидеть на маршруте после 10 вечера, то основная часть автобусов, особенно малой вместимости перестают ходить по городу уже после 20 часов. Ситуация усугубляется в праздники.

- Обращение к Администрации города, Департаменту транспорта, город уже миллионник, все и так понимают, да почему же после 21.00 не уехать ни куда у нас? Даже вчера, в праздник, два! 15 автобуса на весь рейс! Раз в час идут. Ни в город не уехать, ни из центра в микраши. У Вояжа как обычно толпы народа, транспорта нет. Толпы народа стоят, мерзнут на ветру, - пишет возмущенная подписчица в «ЧС Тюмень».

Ее поддерживают другие тюменцы. Они отмечают, что днем интервалы движения общественного транспорта вполне приемлемы и сами автобусы комфортные, но вечером шанс уехать на городском транспорте минимален.

«А вот вечером транспорт вымирает. Это факт. После 22-00 на весь город меньше 10 штук автобусов. После 11 вообще 0. Понятно, что вечерние рейсы невыгодны. Может сделать вечерний тариф +50% с 21-00? И хорошо бы сделать гостевой 10 маршрут круглосуточным. После 22-00 до 7-00 со всеми остановками по городу», предлагает Андрей Ступников.

«Серьёзно, когда уже поймут, что после девяти вечера людям тоже нужно передвигаться, а не ждать автобус час на морозе», - вопрошает Света.

Илья тоже подтверждает, что после 20-21 действительно проблема куда-нибудь уехать, на том же 70, после 20 он не ходит. С 57 аналогично. По итогу выехать не на чем, и таких районов еще много. Лучше несколько маршрутов сделать основными (магистральными) - они будут работать до 00, с интервалами минут 15-20.