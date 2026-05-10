Племянник известного тюменского поисковика рассказал о «Долине смерти» и медальонах

В Тюменской области имя Артура Ольховского очень известно. Мужчина возложил на себя долг по поиску солдат Великой Отечественной войны. Он делал это до своей смерти. Сегодня имя известного поисковика увековечено в названиях областных поисковых отрядов. Дело Артура Ольховского продолжает его семья. Так племянник - Кирилл Ольховский впервые уехал в экспедицию в Новгородскую область с дядей в 13 лет в 2000 году. Там он он впервые увидел останки солдата, пролежавшего в земле десятки лет.

За 37 лет поисковики нашего региона нашли и подняли из земли более 11 600 бойцов. Центру имени Ольховского, которым сейчас руководит Кирилл, удалось установить имена 560 солдат. Только в последней экспедиции в Новгородской области были найдены останки 11 солдат и три солдатских медальона.

В апреле 2026-го у поисковиков появился новый дом на улице Парфенова с современным музеем, где выставили 700-килограммовый двигатель от пикирующего бомбардировщика Пе-2, который раньше лежал в запасниках, уточняет «Тюменская область сегодня».