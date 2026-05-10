Сотрудники ППС задержали с наркотиками жителя Ялуторовска

Наряд ППС при полиции Ялуторовска днем патрулировал маршрут, когда по улице Карбышева заметили мужчину, который что-то искал возле подъезда многоквартирного дома. Заметив машину с полицейскими мужчина занервничал. Силовики доставили ялуторовчанина в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

По данным УМВД по Тюменской области, в присутствии понятых у 32-летнего ранее судимого мужчины полицейские обнаружили прозрачный пакет с порошкообразным веществом белого цвета, которое оказалось синтетическим наркотиком метилэфедроном массой 0,85 граммов. Стражам правопорядка ялуторовчанин рассказал, что у подъезда он заметил маленький сверток, замотанный синей изолентой. Так как ранее он употреблял наркотики, то догадался, что находится в пакетике. Он вскрыл сверток, попробовал вещество, убедился в своей правоте и положил наркотики в карман, чтобы позже употребить.

В отношении наркомана возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств».