Тюменским садоводам рассказали, какую подкормку использовать для хорошего урожая клубники

Холодная весна 2026 года в Тюменской области не дает расти клубнике. Чтобы получить хороший урожай ягод, нужно уже сейчас провести подкормку.

В мае клубника активно растет, выпускает листочки. Ей необходимо много азота, чтобы выпустить крепкие стебли. Агрономы тюменского Россельхозцентра рекомендуют использовать аммиачную селитру. Нужно будет сделать раствор в соотношении 1 столовая ложка селитры на 10 литров воды. Поливать этим средством следует растения после обычного полива под каждый кустик по 500 мл.

При появлении первых бутонов клубника уже просит фосфор и калий. Они важны для роста крепкой корневой системы и образования большого количества ягод на кустах. Тут можно сделать такой раствор: 1 столовая ложка монофосфата калия на те же 10 литрах воды. Раствор также подливать под каждый кустик по 500 мл. Монофосфат калия можно заменить на древесную золу или коровяк.

Кстати, коровяк нужно использовать несвежий, иначе корни растений сгорят. Раствор такой: 2 стакана коровяка на 10 литров воды. Дозировка снова 500 мл под каждый куст.

Рекомендуем обязательно проводить подкормку клубники, поскольку именно сейчас идет активный рост корневой системы, вытягивая все питательные элементы из почвы, предупреждает tmn.aif.ru.