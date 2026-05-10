НовостиЭкономика10 мая 2026 4:36

Тюменская область в тройке регионов УрФО по уровню зарплат

Нина БАРИНОВА
По динамике Тюменская область лидирует среди регионов УрФО

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Росстат оценить уровень зарплат в регионах России за январь-февраль 2026 года. Специалисты учитывали среднемесячную номинальную начисленную зарплату работников организаций.

Самые высокие доходы в УрФО оказались традиционно в ЯНАО и ХМАО-Югре: 174 тысячи 149 рублей и 130 тысяч 822 рублей соответственно. Затем идет Тюменская область с уровнем зарплаты 95 тысяч 367 рублей. Свердловская область оказалась на четвертой строчке с зарплатами в 90 тысяч 503 рублей. Пятое место у Челябинской области - 83 тысячи 490 рублей. В аутсайдерах, как обычно, Курганская область с 71 тысячами 141 рублей дохода.

В сравнении с аналогичными периодами 2025 года заработки в Тюменской области увеличились на 10,2% - к январю-февралю. По динамике Тюменская область лидирует среди регионов УрФО. По уровню зарплат - на третьем месте, пишет «Вслух.ру».