Тюменская область в тройке регионов УрФО по уровню зарплат

Росстат оценить уровень зарплат в регионах России за январь-февраль 2026 года. Специалисты учитывали среднемесячную номинальную начисленную зарплату работников организаций.

Самые высокие доходы в УрФО оказались традиционно в ЯНАО и ХМАО-Югре: 174 тысячи 149 рублей и 130 тысяч 822 рублей соответственно. Затем идет Тюменская область с уровнем зарплаты 95 тысяч 367 рублей. Свердловская область оказалась на четвертой строчке с зарплатами в 90 тысяч 503 рублей. Пятое место у Челябинской области - 83 тысячи 490 рублей. В аутсайдерах, как обычно, Курганская область с 71 тысячами 141 рублей дохода.

В сравнении с аналогичными периодами 2025 года заработки в Тюменской области увеличились на 10,2% - к январю-февралю. По динамике Тюменская область лидирует среди регионов УрФО. По уровню зарплат - на третьем месте, пишет «Вслух.ру».