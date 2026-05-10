Жители Тюменской области добровольно сдали на утилизацию 37 единиц оружия и более 120 боеприпасов

В Тюменской области полным ходом идет весенняя охота. Не все охотники дисциплинированы, есть и браконьеры, потому силовики и специалисты Госохотдепартамента проводят профилактические рейды.

Так, сотрудники Росгвардии Тюменской области прошлись по местам жительства владельцев оружия и провели более 300 проверок, в ходе которых выявлено 64 административных правонарушения. Было изъято 100 единиц зарегистрированного оружия и более 600 патронов. Кроме того, тюменцы добровольно сдали на утилизацию 37 единиц оружия, и более 120 боеприпасов.

Кроме того, росгвардейцы и работники Госохотдепартамента в охотничьих угодьях проводят профилактические беседы с любителями охоты, обращают их внимание на установленные правила добычи птиц и животных, основные правила хранения, транспортировки и использования оружия, а также информируют о последних изменениях российского законодательства в сфере оборота оружия.