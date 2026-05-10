В тюменском музее расширили коллекцию исторического оружия

Музей, расположенный в тюменском ЦУМе расширил экспозицию. Его фонд пополнился коллекцией исторического оружия. Большая часть экспонатов посвящена Великой Отечественной войне и оружию Победы.

По словам руководителя музея Алексея Патенко, каждый экспонат проходит тщательную реставрацию. На это может уйти от трех до шести месяцев. В настоящее время на восстановлении находится несколько редких исторических экспонатов. Например, советский пулемет ДП 27, который выпускался еще до 1932-го года. Есть и в коллекции американская винтовка M1903. Она использовалась во второй мировой войне. В целом, в музее представлены подлинные экспонаты холодного и огнестрельного оружия 19-20 веков.

Кстати, музей не только ждет посетителей, но и сам «выходит» за пределы своих стен. Его сотрудники проводят в школах выездные выставки «Честь Русского мундира», где через рассказ об оружие о различных периодах в истории страны.

Добавим, что музей исторического оружия появился в ЦУМе не случайно - первым директором тюменского универмага, с 1947 по 1953 год был фронтовик, Герой Советского Союза Иван Антонович Беспалов. На фасаде здания установлена ему посвященная мемориальная доска. Именно благодаря Беспалову после войны в Тюмени снова начали появляться товары народного потребления.