Максимум +5 градусов и сильный ветер: погода в Тюменской области 10 мая 2026 года

В воскресенье, 10 мая, в Тюменскую область пришло резкое похолодание. резкое похолодание, ночью были заморозки. Ветер северо-западный, северный 9-14 метров в секунду с порывами до 19-24 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем составит +0...+5 градусов.

В Тюмени сегодня пасмурно, вечером переменная облачность. Сейчас +3 градуса. Днем ожидается +2...+5 градусов, вечером +2 градуса. Без осадков. Сильный северо-западный ветер 7-17 метров в секунду.

В Тобольске пасмурно и до обеда мокрый снег. Сейчас на столбиках термометров около 0 градусов. Днем +1...+2 градуса. Вечером снова около 0 градусов. Ветер утром штормовой порывистый северный 9-20 метров в секунду. К обеду сменится на северо-западный 10-19 метров в секунду, к вечеру 3-12 метров в секунду.

В Ишиме весь день пасмурно, к ночи переменная облачность, осадков не ожидается. Сейчас в городе +4 градуса, ветер западный 9-18 метров в секунду. Днем +5 градусов, ветер северо-западный 9-19 метров в секунду, вечером около 0 градусов, направление ветра не изменится – 2-12 метров в секунду.

В Ялуторовске переменная облачность, до обеда возможен небольшой мокрый снег. Сейчас +3 градуса, ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Днем +4...+6 градусов, направление ветра не изменится, но усилится до 14 метров в секунду. Вечером +2 градуса и ветер утихнет до 1-9 метров в секунду.