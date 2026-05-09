Участник Боевого кадрового резерва Тюменской области рассказал о семейной традиции на 9 мая

Скрин с видео правительства Тюменской области

Прадеды участника проекта «Боевой кадровый резерв» Даурена Елеманова не вернулись с полей сражений Великой Отечественной войны. Однако о тех тяжелых боях и отваге наших солдат он знает не понаслышке.

- Я жил на одной улице с участником Великой Отечественной войны Георгием Крючковым. Фронтовик собирал вместе детей, садил возле себя полукругом и рассказывал о своем боевом пути. Я вырос на историях героя. В армии служу с 18 лет. Сейчас у меня двое детей. Мы всегда стараемся 9 мая посещать парады – это наша традиция, – рассказал Даурен.

Когда-то Даурен Елеманов служил в Ростове и в 2015 году был одним из организаторов и участников проведения парада. Его дети тоже побывали на этом событии и даже посидели на боевой технике.

Сегодня боец вернулся из армии и у него началась новая жизнь.

- Гражданская жизнь, конечно же отличается, но «Боевой кадровый резерв Тюменской области» дает возможность служить дальше, приносить пользу, социализироваться, позволяет увидеть как и чем живет наш регион, – говорит он.

Для ветеранов СВО Даурен напомнил, что в Тюменской области также 24 на 7 работает Фонд Защитников Отечества. Он считает, что для ветеранов СВО в регионе сделано все для комфортной жизни.