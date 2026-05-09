Восстание машин? В Тобольске два автомобиля скатились с парковки

Сегодня, 9 мая, в Тобольске случилось настоящее восстание машин. За один день в городе с парковки решили улизнуть сразу два автомобиля. Причем в салоне людей не было.

- Машина выкатилась на дорогу, кто хозяин. У магазина Светофор ул.Радищева, – сообщил в тг-канале «Типичный Тобольск» подписчик.

Чуть позже другой тоболяк в том же канале поделился видео, а админ канала добавил: «Восстание машин продолжается в Тобольске. Наши читатели прислали еще одно видео, с одной из городских парковок в микрорайоне 4, там авто самопроизвольно начало движение, и в результате въехало в рядом стоящее ТС».

Добавим, если белая «Лада» просто выкатилась на дорогу без приключений, то «Нива» с треском въехала в припаркованный паркетник. Владельцу последнего автомобиля явно придется объясняться с хозяином пострадавшей машины. Причиной того, что машины решили «уехать» с парковки может быть забывчивость – водители не поставили авто на ручной тормоз.