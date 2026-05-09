В Заводоуковске у кинологов появился новый щенок по кличке Эндевер Бри Драго

Недавно в кинологическом подразделении полиции Заводоуковска появился новый хвостатый. Ему уже 4 месяца и это щенок породы немецкой овчарки по кличке Эндевер Бри Драго.

Старший инспектор – кинолог Иван Ищейкин рассказал, как нужно тренировать щенков, чтобы они стали полноценными служебными собаками.

– Мы его готовим к службе. До года занимаемся с собакой как на территории так и берём на выезд, чтобы щенок привыкал. По истечении года собака сдаёт определённые нормативы, проходит тесты. Довольно жёсткие требования. Служебный пёс не должен ничего бояться: ни громких шумов, ни воды, смело подыматься по лестнице, в подвал спускаться. У наших «напарников» должна быть стрессоустойчивая психика, – говорит кинолог.

Через год подготовки и сдачи экзаменов, которые четвероногий обязан сдать успешно, его допустят к оперативно-служебной деятельности.