Аэропорт Кургана перенаправил два самолета в Тюмень

Авиакомпания «Икар» изменила логистику рейсов в Курганскую область. Два самолета, следующие из Санкт-Петербурга на Курган и из Кургана в Сочи сегодня, 9 мая, были перенаправлены в аэропорт Рощино в Тюмени.

Доставку пассажиров на рейсы до тюменского аэропорта и обратно осуществляли автобусами. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта Курган.

- Рейс будет выполняться до аэропорта Тюмень. Отправление автобусов для пассажиров рейса ЕО-347 из аэропорта Тюмень назначено на 09:00 местного времени. Обратитесь к представителю авиакомпании, — говорится в сообщении.

Рейс ЕО-347 из Санкт-Петербурга в Курган сел в Тюмени утром. Его пассажиры уже доставлены автобусом в Курган. Рейс ЕО-520, который должен был вылететь из Кургана также был перенесен в Тюмень. Регистрация и сдача багажа были организованы в аэропорту Рощино, куда пассажиров авиарейса также доставили автобусом. Они уже давно улетели. С чем была связана такая рокировка, авиакомпания не сообщила.