Вода с затопленной дороги в СНТ «Родничок» в Тюмени скоро сойдет

Жители СНТ «Родничок» под Тюменью жалуются на затопленную из-за весеннего паводка дорогу. Территория расположена в пойме и при подъеме воды в реке выше 6,5 метров дорога затапливается. На месте побывал глава города Тюмени Максим Афанасьев. Он заявил, что уровень воды начнет скоро снижаться.

- Прогноз благоприятный: уровень воды начнет снижаться в ближайшее время, – сказал в соцсетях Максим Афанасьев.

Он также напомнил, что месяц назад специалисты предупреждали, что при подъеме воды до 6,5 метра возможна угроза затопления поймы. Сейчас незначительно дорога подтоплена, но проехать по ней можно и на машине, и на велосипеде.

Также глава добавил, что в апреле были проведены важные работы: восстановлен мостик, укреплена и расширена грунтовая насыпь, защищающая территорию товарищества от подтопления.