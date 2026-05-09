Александр Моор с тысячами тюменцев идет в «Бессмертном полку»

Бессмертный полк в Тюмени 9 мая 2026 года

В эти минуты по главной улице Тюмени шествует «Бессмертный полк». Вместе с тысячами тюменцев в строй встали губернатор Тюменской области Александр Моор и глава города Максим Афанасьев. Глава региона гордо несет портрет своего героя – ветерана Великой Отечественной войны Черкасова Нестера Павловича. Мэр идет с портретом фронтовика Афанасьева Сергея Михайловича.

Горожане движутся неспешной колонной с портретами в руках своих героев. Люди в отличном настроении идут целыми семьями с флагами и воздушными шарами.

Добавим, что сегодня в Тюменской области проходит масса мероприятий в честь 81-й годовщины Победы в Величкой Отечественной войне.