Фото: Скрин с видео

На Центральной площади города Тюменив эти минуты началось прохождение знамённой группы. Знамя Победы под гимн Российской Федерации несёт рота почётного караула Тюменского Высшего военного инженерного училища имени Прошлякова. Погода позволяет гордо пронести флаги по площади перед тысячами собравшихся на парад тюменцев.

Ранее с Днем Победы жителей региона поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор. Он отметил стойкость и самоотверженность фронтовиков и тружеников тыла.

Знамя Победы под гимн Российской Федерации несёт рота почётного караула Тюменского Высшего военного инженерного училища имени Прошлякова В Тюмени начался плац-парад в честь 81-й годовщины Великой Победы

- С первых дней войны все народы нашей страны сплотились. Все мы - наследники Великой Победы, – сказал с трибуны глава региона.

Добавим, что сегодня на всех мероприятиях в честь праздника усилены меры безопасности. Люди проходят через металлорамки. В местах массового скопления людей дежурят полицейские и Росгвардия.