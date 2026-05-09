Двух подростков на питбайках задержал мотовзвод в районе Тюменской слободы

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Полицейские-мотоциклисты в районе Тюменской слободы в городе Тюмени задержали двух 15-летних школьников, гоняющих на питбайках. Юных нарушителей мотовзвод остановил на улице Интернациональной, 199 к. 1. Естественно, что водительских прав ребята не имеют. На место тут же были вызваны мамы гонщиков.

- Как пояснили автоинспекторам матери, они не знали, что у детей есть питбайки. Сами школьники рассказали, что мототранспорт им купили отцы втайне от мам, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

На несовершеннолетних водителей составлены административные материалы по статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». Материалы в отношении подростков и их родителей будут направлены в подразделение по делам несовершеннолетних. Оба питбайка отправлены на спецстоянку.