Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 мая 2026 3:46

Инспекторы ДПС Тюменской области присоединились к акции «Бессмертный автополк»

К акции «Бессмертный автополк» присоединились инспекторы ДПС
Нина БАРИНОВА
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сегодня, 9 мая, на патрульных автомобилях полка ДПС Госавтоинспекции Тюменской области можно увидеть портреты ветеранов тюменской милиции, Героев Великой Отечественной войны. Так ведомство присоединилось ко Всероссийской акции «Бессмертный автополк».

Напомним, что в год 81-летия Победы Тюмень присоединится к акции «Бессмертный полк». Сегодня по улицам города с портретами своих героев пройдут тысячи людей. При этом меры безопасности усилены. Тюменцам нужно пройти металлорамки и нельзя проносить колюще-режущие предметы, а также напитки в стекле.

Помимо традиционного шествия, присоединиться к акции можно другими способами: историей о своих героях можно поделиться в социальных сетях или разместить их портреты на одежде или на транспорте, как это сделали тюменские автоинспекторы.