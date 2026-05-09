МЧС Тюменской области предупреждает жителей о грозе, граде и сильном ветре 9 мая 2026 года

Утро 9 мая в Тюменской области теплое и солнечное. Уже сейчас воздух прогрелся до +14 градусов, а к обеду будет по-летнему жарко. Резкая перемена погоды ожидается уже после обеда. Пройдут кратковременные дожди, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, возможен град. Ветер западный, северо-западный 8-13 метров в секунду, при грозе порывы будут достигать 18-23 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +20...+25 градусов, в Уватском районе +15...+20 градусов. Об этом предупреждает МЧС региона.

В Тюмени переменная облачность, после обеда ожидается дождь. Сейчас +16 градусов, днем воздух прогреется до +20...+24 градусов, а вечером похолодает до +5 градусов. Ветер южный с переходом на юго-западный и северо-западный 3-8 и 8-16 метров в секунду.

В Тобольске переменная облачность, вечером пасмурно, после обеда слабый дождь с переходом в сильный дождь. Сейчас +14 градусов, днем +20...+24 градуса, вечером +6 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на южный и западный 5-14 метров в секунду.

В Ишиме с утра дождь с грозой, осадки будут идти весь день преимущественно пасмурная погода. Сейчас +14 градусов, днем +17...+20 градусов, вечером похолодает до +11 градусов. Ветер юго-западный, к ночи западный и усилится 3-12 метров в секунду.

В Ялуторовске утром пасмурно и +15 градусов. Днем переменная облачность, небольшой дождь, +19...+23 градуса. Вечером похолодает до +6 градусов. Южный ветер 3-7 метров в секунду сменится сначала на юго-западный, а потом на северо-западный и усилится до 7-14 метров в секунду.