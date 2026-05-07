В Ишиме врачи спасли ногу женщине с ножевым ранением и тромбами

В Областной больнице № 4 Ишима медики провели уникальную операцию, чтобы спасти ногу женщине с тяжёлым ножевым ранением. У пациентки была задета артерия, и кровь фонтанировала из раны.

Сосудистый хирург Мансур Косимов провёл сложнейшее вмешательство: он не стал перевязывать сосуд, а наложил анастомоз «конец в конец», аккуратно соединив концы повреждённой артерии. Кровоток был восстановлен.

Однако на шестой день у женщины внезапно пропал пульс в ноге, стопа стала холодной — из-за тромбов возникла угроза ампутации. Врачи Мансур Косимов и Ольга Трощагина провели экстренную операцию: удалили тромбы, установили три стента и закрепили анастомоз стент-графтами.

В результате кровоток восстановился до самых пальцев стопы. Через три дня пациентку выписали домой. Её жизнь и ногу удалось спасти.

