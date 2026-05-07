Тюменские энергетики повысят надежность электроснабжения жителей 16 муниципальных округов

Специалисты компании «Россети Тюмень» в 2026 году смонтируют 113 километров самонесущего изолированного провода (СИП) на воздушных линиях электропередачи 0,4-10 кВ в Тюменской области. Большая часть работ пройдет в самом густонаселенном муниципальном образовании – Тюменском округе. Здесь энергетики смонтируют 73 километра современного провода в 11 населенных пунктах, в том числе селах Каменка, Луговое, Онохино, Ембаево, поселке Московский и микрорайоне Березняки.

На повышение надежности электроснабжения жителей 16 муниципальных округов системообразующая сетевая организация направит порядка 120 млн рублей. Самонесущий изолированный провод на ЛЭП обладает повышенной износостойкостью, устойчивостью к ветровым нагрузкам, гололедообразованию, налипанию снега и другим неблагоприятным погодным условиям. Применение современного оборудования российского производства позволит снизить потери электроэнергии и свести к минимуму риски технологических нарушений.

Добавим, что в 2025 году «Россети Тюмень» установили более 100 километров самонесущего изолированного провода на линиях электропередачи в Тюменской области.