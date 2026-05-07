Тюменка закрыла глаза и выиграла 3 миллиона рублей в лотерею

Тюменский продавец выиграла в лотерею 3 миллиона рублей.

Жительница Тюмени Наталья Иванова выиграла 3 миллиона рублей в лотерее. По её словам, обычно она выбирала билеты с определёнными числами, но на этот раз решила довериться интуиции и купила два билета наугад.

Узнала о выигрыше Наталья только через две недели, так как была занята работой. Победительница планирует потратить деньги на завершение строительства дома, часть средств положить на вклад и сделать себе небольшой подарок.

Напомним, ранее другая тюменская семья — Семёновы — выиграла миллиард рублей в новогоднем розыгрыше.

Ранее мы рассказывали о том, что семья из Тюменской области выиграла миллиард рублей в новогодней лотерее и поделилась планами, куда потратят деньги. Семейная чета из Тюменской области планировала купить на выигрышные средства новый автомобиль и отдохнуть. Часть денег тюменцы потратили на благотворительность. Семья Семеновых разноплановая: Светлана работает логопедом, а Юрий – токарем в Тюмени. Супруги воспитывают детей.

