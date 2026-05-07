Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщил о положительной динамике уровня воды в реке Ишим. По данным на 7 мая 2026 года, наиболее значительный подъём зафиксирован в селе Викулово, где вода поднялась на 14 см и достигла 473 см.

В городе Ишим уровень воды составляет 621 см, увеличившись за сутки на 6 см. В администрации города отмечают, что угрозы разлива реки нет, обстановка спокойная. В Казанском округе, по данным гидропоста в селе Ильинка, уровень воды составляет 744 см (+2 см за сутки).

Неблагоприятное явление фиксируется при значении 7,5 м. Из-за подъёма воды остаются подтопленными участки дорог в населённых пунктах Криволукская, Заборка, Тюлешов Бор, Рагозина, Ощепково, Орловка, а также на пути Равнец — Кошкарагай.

Ситуация находится под контролем, службы готовы оказать помощь при осложнении обстановки. Отслеживать паводковую обстановку можно через сервис «Паводки», на сайте паводок72.рф или на Геопортале региона.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.