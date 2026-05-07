Почему не получается копить: экономист из Тюмени раскрыла главные ловушки мышления.

Многие семьи с доходом в 100 тысяч рублей умудряются ездить в отпуск и делать крупные покупки, а другие, зарабатывая 200–300 тысяч, жалуются, что деньги «испаряются». Почему так происходит и с какой суммы вообще стоит начинать формировать капитал, «МегаТюмени» рассказала кандидат экономических наук Алена Габудина.

По словам эксперта, главная причина отсутствия накоплений — не низкий доход, а отсутствие привычки.

«Человек живёт по схеме: заработал — потратил. И даже не задумывается, что деньги можно распределять иначе», — отмечает экономист.

Многие уверены: если доход небольшой, копить бессмысленно. Отдельную роль играет психологический фактор, который в России до сих пор очень силён.

«Есть люди, которые подсознательно боятся накоплений. Это связано с исторической памятью. Советские времена, девяностые, обесценивание вкладов — всё это осталось в семьях и передаётся между поколениями», — объясняет специалист.

Многие даже не осознают, что страх потери денег мешает им создавать финансовую подушку.

Алена Габудина уверена: откладывать деньги можно практически при любом уровне дохода.

«Даже студент со стипендией способен начать формировать финансовую привычку. Здесь важна не сумма, а сам навык», — отмечает она.

Экономист подчёркивает: популярное правило «откладывать 10% дохода» действительно работает.

«Эти 10% человек почти никогда не замечает. При любом доходе это не выглядит критичной суммой. Но именно она постепенно создаёт подушку безопасности и ощущение стабильности», — поясняет эксперт.

Большинство людей неправильно выстраивают систему распределения денег.

«Многие сначала тратят зарплату на повседневные нужды, развлечения, покупки, а потом пытаются отложить остаток. Как правило, к концу месяца этого остатка уже нет», — говорит экономист.

Правильная схема — сначала отложить деньги на накопления и цели, а уже потом распределять всё остальное.

«То есть сначала человек платит самому себе, а не магазинам, маркетплейсам и сервисам доставки», — объясняет специалист.

Специалист признаёт: ситуации, когда у семьи объективно нет возможности формировать накопления, действительно существуют.

«Если платежи по кредитам и ипотеке занимают до 30% дохода — это считается нормальной нагрузкой. Если показатель приближается к 50% — ситуация уже тревожная. А если речь идёт о 70–80% — это фактически финансовая катастрофа», — объясняет Габудина.

Если суммарно кредиты и питание «съедают» 70–90% доходов семьи, возможности копить действительно практически не остаётся.

Несмотря на экономические сложности, большинство россиян нельзя отнести к категории крайне бедных. Главной проблемой остаётся не столько размер зарплаты, сколько отсутствие финансовой культуры.

«Люди умеют зарабатывать, но не умеют управлять деньгами. А это совершенно разные навыки», — резюмировала кандидат экономических наук.