В Ялуторовске мужчина разбил бутылку о голову соседа из-за замечания в пьянке

Фото: УМВД России по Тюменской области.

В Тюменской области полицейские завели уголовное дело после того, как житель Ялуторовска ударил соседа стеклянной бутылкой по голове. Конфликт произошёл во дворе многоквартирного дома поздним вечером.

По данным полиции, ранее судимый мужчина распивал алкогольные напитки на улице. Его соседка сделала ему замечание, за что услышала в ответ оскорбления. За супругу заступился её сосед — 38-летний мужчина. В ходе ссоры подозреваемый ударил его бутылкой из-под пива по голове.

- В ходе выяснения отношений подозреваемый ударил 38-летнего ялуторовчанина стеклянной бутылкой из-под пива по голове. Рана на голове стала причиной обращения потерпевшего в местную больницу. В отношении гражданина отделением дознания МО МВД России «Ялуторовский» возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Подозреваемый был отпущен домой под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы рассказывали о том, что житель Тюменской области избил беременную и остался на свободе. Суд назначил ему 400 часов обязательных работ. Пьяный Сергей К. подошел на близкое расстояние к роженицы, а потом ударил ладонью несколько раз по лицу. Судом зафиксировано четыре удара беременной. Ранее преступник уже привлекался к уголовной ответственности за насилие.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.