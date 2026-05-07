В Тюменской области расширили круг получателей льгот для семей участников СВО.

В Тюменской области по инициативе прокуратуры и регионального правительства расширен круг лиц, имеющих право на меры социальной поддержки. Теперь членами семьи военнослужащих официально признаются лица, которые не менее трёх лет до участия в специальной военной операции состояли в незарегистрированных брачных отношениях и имеют общего несовершеннолетнего ребёнка.

- Установление факта совместного проживания и ведения общего хозяйства с погибшим участником СВО будет производиться в особом судебном порядке, - рассказали в пресс-службе регионального управления прокуратуры Тюменской области.

Соответствующие изменения вступили в силу с 3 мая 2026 года. В прокуратуре подчеркнули, что защита социальных прав участников специальной военной операции и членов их семей является приоритетной задачей надзорного ведомства.

Напомним, в Тюменской области ввели новую меру поддержки для семей участников специальной военной операции. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Моор. По его словам, дети военнослужащих, которые учатся в тюменских вузах, техникумах и колледжах, с 1 сентября 2025 года начнут ежемесячно получать дополнительную выплату, размер которой соответствует нормативу государственной социальной стипендии. Соответствующее постановление было подписано по итогам президиума правительства.

