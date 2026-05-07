В тюменском лесу спиленное дерево убило женщину: суд назначил наказание виновнику

Житель Тюменской области спилил дерево на женщину и убил ее.

В Абатском районе Тюменской области суд рассмотрел дело против Алексея Д., который по неосторожности стал виновником гибели женщины. Трагедия произошла в августе 2025 года вблизи деревни Челнокова.

По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спиливал берёзу с помощью бензопилы. Он не убедился в безопасности: не проверил, нет ли рядом людей, и не обозначил место валки дерева знаками. В результате дерево упало на женщину, которая находилась в опасной зоне.

- От полученных травм она скончалась на месте. Подсудимый полностью признал свою вину, - сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года и 2 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

