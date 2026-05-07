«Мы помним! Мы гордимся!»: в Тюмени дети прошли в строю «Бессмертного полка»

Фото: администрация Тюмени.

В школах и детсадах Тюмени прошла ежегодная патриотическая акция «Бессмертный полк». Школьники и воспитанники садов вышли на построение с портретами своих прадедов и прабабушек — участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Как отметил глава города Максим Афанасьев, для детей это не просто мероприятие, а важная часть семейных традиций. Они исполняют песни военных лет, учат стихи, примеряют форму, похожую на ту, что носили их родственники, и вместе с родителями изучают семейные архивы. Ярким примером стал детский сад №183, где 470 воспитанников прошли строем с портретами, цветами, шарами и поделками в виде белых лебедей — символа мира.

Дети примерили форму танкистов, моряков и пехотинцев, а самые маленькие стали юнармейцами и исполнили песню «Солнечный круг». В средней школе №89 к акции присоединились 1283 ученика. Во время линейки они держали портреты своих прадедов, в том числе 111 выпускников школы, не вернувшихся с войны. В школе круглый год проходят патриотические мероприятия, а по инициативе учеников создана стела «Бессмертный полк» с портретами героев — родственников учащихся.

Глава Тюмени подчеркнул, что такие акции помогают детям осознать вклад каждого человека в историю страны. «Бессмертный полк» стал частью живой традиции, а в образовательных учреждениях появляется всё больше тематических проектов, которые реализуются в течение всего года.

