Судебные приставы провели рейд в «цыганском районе» Тюмени

Фото: УФССП России по Тюменской области.

В Тюмени судебные приставы совместно с Росгвардией, полицией и ГАИ провели рейд в районе, который в городе называют «цыганским» — на улице Избышева. Внимание ведомства привлекли жители, накопившие крупные долги по штрафам за нарушение ПДД и за услуги ЖКХ.

В результате операции было арестовано десять автомобилей. На месте должники погасили штрафы на сумму 316 тысяч рублей, а долги по ЖКХ составили ещё 314 тысяч рублей.

В пресс-службе УФССП пояснили, что такие меры направлены на повышение платёжной дисциплины. Ранее ведомство уже изымало автомобили у тюменцев за крупные долги, в том числе у жительницы, задолжавшей Пенсионному фонду более 400 тысяч рублей.