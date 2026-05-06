Фото: ДПСО «Авангард».

В Тюменской области пропал ребенок с пирсингом. Софья Кунгурова 5 мая перестала выходить на связь с родителями. 14-летний подросток последний раз видели возле деревни Патрушева. Поисками ребенка занимаются волонтеры ДПСО «Авангард» и полицейские.

Приметы девочки: среднего телосложения и ростом 168 см, короткие волосы до плеч, черно-зеленые. У ребенка проколоты нос и губа. На момент исчезновения Софья была одета в темно-серую кофту, зеленые штаны, черные кроссовки с бордовыми шнурками.

Всем, кому что либо известно о место нахождении пропавшего, а так же если располагает информацию о пропавшем, просят звонить инфогру поиска Наталье «Белка» 89220478461, на горячую линию поискового отряда 8(922)0020112 или 112.