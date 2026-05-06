В Казанском районе суд отправил водителя в колонию за тяжкое ДТП.

Тюменский суд наказал автомобилиста за травмы пассажира. Трагедия произошла 5 декаюря 2025 года на трассе возле поселка Новоселезнево. По данным Казанского районного суда, зимой водитель сел за руль машины, не оборудованной зимними шинами, решил разогнаться на скорость, не соответствующей дорожным условиям.

- Он не учёл гололёд, тёмное время суток и плохую видимость, из-за чего не справился с управлением. Машина съехала на обочину и врезалась в фонарный столб. В результате пассажирка получила тяжкие травмы, опасные для жизни, - сообщили в пресс-службе судов.

На заседании нарушитель признал вину и раскаялся. Суд назначил ему 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима, а также его лишили водительских прав.