НовостиОбщество5 мая 2026 9:45

В эпоху искусственного интеллекта классическое домашнее задание изжило себя — тюменский омбудсмен

Серафима Краснова
В эпоху искусственного интеллекта классическое домашнее задание изжило себя — тюменский омбудсмен.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Бывший уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области Андрей Степанов считает, что классическое домашнее задание в школах должно быть пересмотрено и приведено в соответствие с современными реалиями, в том числе с учётом развития искусственного интеллекта, пишет «ФедералПресс».

«Оно должно соответствовать времени и претерпеть изменения. Но для определённого возраста детей, когда нужно, например, закрепить навыки письма или счёта у малышей, в ограниченном объёме классическое домашнее задание следует сохранить», — отметил специалист.

Степанов подчеркнул, что перекладывание учебной нагрузки на родителей и активное использование ИИ не всегда приносит пользу ребёнку. При этом он предостерёг от радикальных мер в образовании, отметив, что нельзя отказываться от проверенных педагогических методик. По его мнению, требуется комплексный пересмотр содержания образования, структуры нагрузки и набора предметов с учётом новых технологий.

Напомним, ранее с инициативой пересмотреть подход к домашним заданиям выступал Рособрнадзор, а дискуссии по этому вопросу велись и в Госдуме РФ.