«Боевой кадровый резерв» изучил управление регионом: от Тюмени до Тобольска

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Участники проекта «Боевой кадровый резерв» успешно завершили третий образовательный модуль, посвящённый региональному и муниципальному управлению. В течение 10 дней резервисты проходили обучение в Тюмени и Тобольске, где знакомились с работой органов власти и развивали управленческие навыки.

В занятиях принимали участие представители исполнительной и законодательной власти региона. По итогам модуля состоялась предзащита выпускных работ, где участники представили свои проекты и получили экспертную оценку.

Как отметил участник проекта Владислав Косарев, особенно запомнилась поездка в Тобольск — духовный центр Сибири. Резервисты смогли глубже понять специфику работы каждого департамента и направления развития региона.