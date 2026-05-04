Из Тюмени в Калининград: открыт прямой авиарейс к Балтийскому морю.

Жители Тюменской области получили возможность путешествовать в Калининград без пересадок. Авиакомпания «Nordwind Airlines» выполнила первый регулярный рейс по маршруту Рощино — Храброво, что в Калининграде.

Теперь дорога к побережью Балтийского моря, знаменитой Куршской косе, рыцарским замкам и балтийской кухне займёт всего несколько часов. В пресс-службе аэропорта Рощино отметили, что первый самолёт отправился по расписанию и был заполнен пассажирами. Расписание рейсов: до конца мая (включительно): по средам (вылет из Тюмени в 08:05); по воскресеньям (вылет в 09:05).

Ранее добраться из Тюмени в Калининград без пересадок в Москве или Санкт-Петербурге было невозможно. Новый маршрут открывает для жителей региона прямой путь к самому западному форпосту России.