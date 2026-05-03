На Метелевских сооружениях реконструируют резервуар чистой воды

Тюменский водоканал в рамках масштабной модернизации Метелевских водоочистных сооружений реконструирует резервуар чистой воды объемом восемь тысяч кубометров.

В настоящее время специалисты уже разобрали крышу резервуара. Идет проверка, которая установит степень износа сооружения и определить весь фронт работ.

По словам главного инженера «Росводоканал Тюмень» Виталия Гурского, данный объект был запущен в эксплуатацию еще в 1981 году. В нем хранится очищенная вода, которая потом поступает в дома тюменцев. Фронт работ на этот год большой: нужно выполнить новую стяжку дна резервуара, укрепить конструкции, выполнить гидроизоляцию стен. Резервуар чистой воды эксплуатируется с 1981 года. Он является накопителем очищенной воды и позволяет обеспечивать надежное и бесперебойное водоснабжение жителей Тюменской агломерации.

Тюменцы не останутся без чистой питьевой воды, на время ремонта вода будет подаваться из нового резервуара, который был построен ранее. Вода, очищенная на Метелевских водоочистных сооружениях, соответствует всем стандартам безопасности и качества, пишет «Тюменская линия».